Двійник челябінського метеорита вибухне в атмосфері Землі – NASA

Як повідомляє segodnya.ua, експерти Лабораторії реактивного руху NASA просять не панікувати і кажуть, що астероїд пролетить на безпечній відстані від планети — в 17 тисяч кілометрів.

Найближче до поверхні Землі TX68 пролетить 5 березня 2016 року. Відомо, що цей астероїд уже наближався до Землі 2 роки тому, однак пролетів у 2 мільйони кілометрів від нашої планети.

За оцінками фахівців, зараз астероїд являє собою майже повну копію Челябінського метеорита, але на 10 метрів більше його в розмірах. Небесне тіло в діаметрі становить близько 30 метрів.

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У NASA не виключають, що "челябінський двійник" може увійти в атмосферу Землі, де обов'язково вибухне. Потужність вибуху, стверджують, астрофізики, буде в два рази більше, ніж коли вибухнув Челябінський метеорит.

Нагадаємо, що падіння метеорита в Челябінській області супроводжувалося серією атмосферних вибухів. Пізніше були знайдені фрагменти метеорита. Найбільший з них загальною масою 654 кілограма був піднятий 16 жовтня 2013 року з дна озера Чебаркуль.

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