Потужний землетрус на Тайвані: кількість загиблих збільшилася до семи осіб
Щонайменше семеро людей загинули і 155 отримали поранення в результаті землетрусу на Тайвані, під час якого обвалилися кілька будівель
Серед загиблих - 10-річна дитина, повідомляє Російська служба ВВС.
Внаслідок підземних поштовхів в місті Тайнань були зруйновані кілька будинків, у тому числі 17-поверховий житловий комплекс.
Агентство Рейтер з посиланням на пожежну службу міста повідомляє, що з 17-поверхового житлового будинку було врятовано 123 людини. Під уламками можуть перебувати ще десятки людей, оскільки в ньому мешкали загалом майже 240 осіб.
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За даними Франс прес, рятувальникам вдалося вивільнити 30 людей з-під уламків іншого, семиповерхового, будинку.
Інцидент стався близько 4:00 ранку за місцевим часом (22:00 п'ятниці за Києвом), коли більшість жителів перебували у своїх будинках.
Магнітуда становила 6,4. За першим поштовхом сталися ще п'ять, повідомила Геологічна служба США.
Епіцентр знаходився на глибині 10 км, що порівняно небагато, а це означає, що наслідки удару стихії могли бути ще важчими.