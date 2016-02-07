Південна Корея: Компоненти північнокорейської ракети надійшли з Росії

Як повідомляє південнокорейське агентство Yonhap, Чи Чхоль Ву також зазначив, що за даними розвідки, запущений КНДР супутник важить близько 200 кг і «марний як супутник». Він пояснив, що зазвичай космічний супутник важить по від 800 до 1500 кг, пише Росбалт.

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Раніше Японія, Південна Корея і США запросили у зв'язку з випробуваннями КНДР балістичної зброї проведення екстреного засідання Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, що військові Південної Кореї заявили, що Північна Корея провела випробування балістичної ракети під виглядом космічного пуску. Центральне телебачення КНДР у свою чергу зробило оголошення про успішний запуск штучного супутника Землі.