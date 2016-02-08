В Японії хакери викрали близько 20 тисяч файлів, пов'язаних з секретною політичною та оборонною інформацією
08:53, 08 лютого 2016Світ
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Деякі експерти вважають, що до цього можуть бути причетні китайці, однак конкретних доказів поки немає.
REUTERS
В Японії хакери викрали близько 20 тисяч інформаційних файлів, пов'язаних з оборонними та політичними секретами.
Як повідомляє Эхо Москвы з посиланням на телеканал NHK, був використаний однотипний вірус. У результаті жертвами хакерських атак стали більше тисячі структур.
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Серед викраденої інформації виявилися матеріали оборонних фірмщодо постачання обладнання за кордон, конфіденційні записки і розклад дій ряду політичних діячів, паролі для доступу до електронної пошти.
Деякі експерти вважають, що до цього можуть бути причетні китайці, однак конкретних доказів поки немає.
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