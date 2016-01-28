Financial Times дізналася про плани США боротися з "Ісламською державою" в Лівії

Це робиться напередодні можливого початку операції проти "Ісламської держави" в цій країні, передає Lenta.ru з посиланням на The Financial Times. За словами прес-секретаря Пентагону Пітера Кука, Вашингтон розглядає варіанти військового втручання у випадку, якщо загроза, що виходить від "Ісламської держави", посилиться.

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За інформацією The New York Times, майбутня військова кампанія в Лівії може полягати у нанесенні авіаударів та проведенні операцій американським спецназом. Не виключено, що боротьба з ісламістами на території Лівії може початися найближчим часом.

Приводом для можливої операції називаються дії бойовиків в останні кілька тижнів. Зокрема, вони роблять спроби захопити низку нафтових об'єктів Лівії. Так, на початку січня екстремісти напали на найбільші експортні термінали Рас-Ель-Ануй та Ес-Сидр.

Після повалення лівійського лідера Муаммара Каддафі в 2011 році і громадянської війни, що розгорілася після цього, у країні діють два уряди: демократично обраний і визнаний світовим співтовариством працює в Тобруці, а ісламістський - в Тріполі. 17 грудня сторони при посередництві ООН підписали угоду про створення уряду народної єдності.

Низка лівійських терористичних об'єднань присягнули на вірність "Ісламській державі" і передала її керівництву контроль над деякими містами країни.