У Путіна не побачили фактів загибелі цивільних при бомбардуваннях Сирії і звинуватили ООН в необ'єктивності

Кремль не бачить доказів загибелі мирних жителів в результаті російських авіаударів в Сирії. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

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Коментуючи заяву Генсека ООН Пан Гі Муна про те, що Росія причетна до зриву переговорів з врегулювання ситуації в Сирії, Захарова заявила, що "в ряді зарубіжних ЗМІ розгорнута кампанія по спотворення ролі Росії в сирійському врегулюванні, в тому числі в частині, що стосується операції ВКС РФ і нібито наявних в її результаті жертв серед цивільного населення".

За її словами, до цієї кампанії, "довільно або мимоволі, виявився залученим і Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун".

При цьому спікер російського МЗС звинуватила його в необ'єктивності: "Коментарі з боку головної адміністративної посадової особи Всесвітньої організації, згідно з його статусом, повинні зберігати неупередженість і об'єктивність. У цьому випадку цього явно не сталося".

"Нам не було пред'явлено жодних переконливих фактів, що свідчать про загибель мирного населення в результаті російських авіаударів", - стверджує Захарова.

Нагадаємо, минулого тижня Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що зрив міжсирійських переговорів в Женеві був пов'язаний насамперед з небажанням Росії припинити підтримку наземної операції сил Башара Асада під Алеппо.

Раніше російська влада неодноразово стверджували, що їх військовий контингент бере участь тільки в повітряній операції і тільки проти ІДІЛ. Пізніше стало відомо, що російські бомбардування спрямовані не стільки на "Ісламську державу", скільки на сили опозиції до чинного режиму сирійського диктатора Асада і мирне населення.