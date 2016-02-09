У Британії скасували майже три тисячі операцій через страйк лікарів
У Великобританії проходить страйк молодих лікарів, незадоволених оплатою праці та розкладом трудового тижня, повідомляє Sky News.
Зазначається, що через страйк скасовано на найближчі добу більше 2,8 тис. операцій.
За словами представника Британської медичної організації, основною причиною страйку є незгода молодих лікарів з існуючим порядком виплати заробітної плати за роботу в будні і вихідні дні, повідомляє Gazeta.ru.
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При нинішньому розрахунку лікар отримує більше, якщо працює в нічну зміну, переважно у вихідні.
«Безумовно, ми хочемо знайти рішення в цій конфліктній ситуації. Ми зробимо все, що можливо, щоб повернути мітингувальників за стіл переговорів», — сказав офіційний представник прем'єр-міністра Великобританії.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз дозволив владі Великобританії обмежити доступ мігрантів до соцзабезпечення.