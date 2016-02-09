У Британії скасували майже три тисячі операцій через страйк лікарів

Зазначається, що через страйк скасовано на найближчі добу більше 2,8 тис. операцій.

За словами представника Британської медичної організації, основною причиною страйку є незгода молодих лікарів з існуючим порядком виплати заробітної плати за роботу в будні і вихідні дні, повідомляє Gazeta.ru.

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При нинішньому розрахунку лікар отримує більше, якщо працює в нічну зміну, переважно у вихідні.

«Безумовно, ми хочемо знайти рішення в цій конфліктній ситуації. Ми зробимо все, що можливо, щоб повернути мітингувальників за стіл переговорів», — сказав офіційний представник прем'єр-міністра Великобританії.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз дозволив владі Великобританії обмежити доступ мігрантів до соцзабезпечення.