Великобританія назвала безглуздим рішення ООН щодо Ассанжа
13:27, 05 лютого 2016Світ
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Глава МЗС Великобританії Філіп Хаммонд назвав рішення робочої групи ООН по справі засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа безглуздим, а самого Ассанжа — злочинцем-утікачем, повідомляє агентство Рейтер.
REUTERS
У п'ятницю робоча група ООН з незаконного позбавлення волі прийняла рішення на користь Джуліана Ассанжа, закликала звільнити його та виплатити йому компенсацію. Лондон відповів, що не згоден з цим рішенням і має намір його оскаржити, передає РИА Новости.
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Ассанж знаходиться в посольстві Еквадору в Лондоні з 2012 року — тоді він звернувся до еквадорської влади з проханням про політичний притулок через побоювання екстрадиції шведською владою в США в зв'язку з його діяльністю в WikiLeaks.
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