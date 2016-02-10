НАТО і ЄС домовилися про співпрацю у протидії кіберзагрозам

Про це повідомляється на сайті НАТО.

"НАТО і Євросоюз разом міцніші в захисті проти кібератак. Посилення взаємодії відповідно до цієї угоди дозволить нам відчутним чином краще унеможливлювати кібератаки, але також нашу здатність передбачати, виявляти та відповідати на них", - сказав помічник генерального секретаря Альянсу з нових викликів безпеці, посол Сорін Дукару.

"Підписання цієї угоди - це важлива віха у зміцнення кібербезпеки у співпраці з НАТО, що також було визначено одним із п'яти пріоритетів основ політики ЄС із кіберзахисту", - сказав представник Європейської служби зовнішніх справ Педро Серрано.

Мета угоди полягає у посиленні кіберзахисту в Альянсі та ЄС шляхом обміну інформацією, яка пов'язана з кібербезпекою.

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Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс та Євросоюз підпишуть технічну угоду про співпрацю у протидії кіберзагрозам. За його словами, спільні команди швидкого реагування матимуть структуровану програму для обміну інформацією і найкращими практиками. ”Це є чітким прикладом того, як НАТО та ЄС співпрацюють, щоб протистояти гібридним загрозам”, - наголосив Столтенберг.