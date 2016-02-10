Росія може розірвати договір про дружбу і братерство з Туреччиною від 1921 року

Про це заявила представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє ТАСС.

"Дійсно, на адресу МЗС надійшов запит ряду депутатів Держдуми з пропозицією про розірвання договору, - сказала дипломат. - Можу сказати, що на даний момент запит повинен бути вивчений: що конкретно там пропонується. Все це буде зроблено у встановленому порядку. Поки потрібно вивчити цю ініціативу".

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Нагадаємо, 24 листопада 2015 року турецький винищувач збив російський Су-24, який, як заявили в Анкарі, порушив повітряний простір Туреччини.

Повідомлялося, що російський літак Су-24 декілька раз попередили англійською та російською мовами, перш ніж той вдерся в турецький повітряний простір. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерігає Москву, що саме Росія буде нести відповідальність за будь-які небезпечні наслідки.

Після цього відносини двох країн різко погіршилися: Росія ввела стосовно Туреччини економічні санкції, оголосила про скасування безвізового режиму для турецьких громадян і звинуватила її вище керівництво в закупівлі нафти у терористичного угруповання "Ісламська держава".