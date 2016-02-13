Сирійські повстанці отримали ракети "земля — земля" для захисту Алеппо

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в командуванні повстанців.

Мова йде про ракети дальністю 20 кілометрів. Озброєння були поставлені у «виняткових кількостях», - цитує агентство одного з співрозмовників. Поставки були зроблені після того, як урядова армія розпочала масований наступ на Алеппо на початку лютого, передає Медуза.

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Хто саме поставив сирійської опозиції озброєння, не повідомляється. Reuters нагадує, що в ході конфлікту в Сирії повстанці скаржилися на відсутність поставок потужних озброєнь від Саудівської Аравії і Туреччини. При цьому деякі групи повстанців отримували озброєння через оперативний центр у Туреччині.

У первісному тексті замітки Reuters згадувалися системи «Град». У наступній редакції вони були замінені на ракети «земля-земля».