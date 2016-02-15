ЗМІ: Кадирова перевірять на екстремізм

Це випливає з відповіді на запит депутата Законодавчих зборів Петербурга Максима Резника, повідомляє "Радіо Свобода".

Сам депутат заявляє, що Генпрокуратура не мала права пересилати його звернення в Чечню. «У відповідності з федеральним законом про протидію екстремістської діяльності такі питання має розглядати генеральний прокурор або його заступник», – заявив Резнік. Рішення Генпрокуратури він назвав «зайвої демонстрацією того, що федеральна влада не контролює ситуацію в Чечні».

Петербурзький депутат просив перевірити на екстремізм зроблену Кадировим 12 січня заяву про те, що до представників російської позасистемної опозиції «треба ставитися як до ворогів народу, як до зрадників», яких «треба судити за всією суворістю».

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Пізніше глава Чечні розмістив у своєму інстаграмі відео, на якому голова Партії народної свободи Михайло Касьянов і координатор «Відкритої Росії» Володимир Кара-Мурза-молодший були зображені в перехресті оптичного прицілу. 9 лютого в Москві на Касьянова було скоєно напад: кілька провокаторів підійшли до нього в ресторані і кинули в нього торт.

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У зв'язку з заявами Кадирова на адресу опозиції російські правозахисники і громадські діячі розмістили на сайті «Конгресу інтелігенції» відкритий лист з вимогою його відставки за неодноразове нехтування законами Росії. Петицію підписали вже понад 12 тисяч осіб.