У Бельгії поліція арештувала десятьох вербувальників ІД

12:15, 16 лютого 2016
Світ
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Поліція Бельгії в ході рейдів заарештувала 10 осіб за підозрою в організації вербування людей в ряди екстремістської організації "Ісламська держава".

REUTERS

За повідомленням прокуратури, в ході рейдів, які пройшли в передмісті Брюсселя, також було вилучено комп'ютерне обладнання та мобільні телефони.

Бельгія - один з лідерів серед європейських країн за кількістю громадян, пов'язаних з ісламістськими угрупованнями в Сирії та Іраку, повідомляє Російська служба ВВС.

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Як уточнює поліція, рейди не були пов'язані з терактами, які відбулися в Парижі минулого року.

Кілька учасників нападів, в тому числі організатор, були громадянами або проживали в Бельгії.

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