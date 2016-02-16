У Бельгії поліція арештувала десятьох вербувальників ІД
12:15, 16 лютого 2016Світ
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Поліція Бельгії в ході рейдів заарештувала 10 осіб за підозрою в організації вербування людей в ряди екстремістської організації "Ісламська держава".
REUTERS
За повідомленням прокуратури, в ході рейдів, які пройшли в передмісті Брюсселя, також було вилучено комп'ютерне обладнання та мобільні телефони.
Бельгія - один з лідерів серед європейських країн за кількістю громадян, пов'язаних з ісламістськими угрупованнями в Сирії та Іраку, повідомляє Російська служба ВВС.
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Як уточнює поліція, рейди не були пов'язані з терактами, які відбулися в Парижі минулого року.
Кілька учасників нападів, в тому числі організатор, були громадянами або проживали в Бельгії.
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