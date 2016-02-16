Австрія очікує зменшення потоку мігрантів після обмежень на Балканському маршруті

В уряді Австрії, що ці обмеження мають спричинити своєрідний "ефект доміно".

За словами міністра внутрішніх справ Австрії Йоханни Miкл-Ляйтнер, Австрія цього року очікує зменшення кількості клопотань про надання притулку, пише Європейська правда за інформацією Reuters.

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"Ефект доміно вздовж Балканського маршруту працює, як і планувалось", - Йоханна Мікл-Ляйтнер.

"Важливо, що кожна країна поступово обмежувала приплив на своєму кордоні, і що ми робимо це все спільно, що всі готові працювати разом і проводити спільну політику щодо мігрантів", – сказала вона.

В свою чергу міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц відзначає, що Македонія готова до "повного призупинення потоку мігрантів через свій Південний кордон", і додав, що Австрія незабаром зробить те ж саме.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Македонія почала будівництво нових прикордонних загороджень на кордоні з Грецією. Протяжність нового паркану складе 37 кілометрів.