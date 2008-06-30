З рахунка Лєха Валенси зникли півмільйона злотих

Майже півмільйона польських злотих (приблизно 250 тисяч доларів) зникло з банківського рахунка екс-президента Польщі, лауреата Нобелівської премії миру Лєха ВАЛЕНСИ, повідомила у понеділок радіостанція RMF FM.

За даними Окружної прокуратури в Гданську, яка веде цю справу, гроші були вкрадені з рахунку в банку за участю сина одного із співробітників колишнього президента Польщі, передає РІА "Новости".

"Зниклі" кошти банк вже повернув Л.ВАЛЕНСІ. Сам потерпілий завірив журналістів, що на сьогодні "на рахунку знаходяться всі кошти, які там повинні бути".