Туреччина заявила про свої права на коридор до Алеппо, а обстріл Сирії з гаубиць війною не вважає
Туреччина володіє правом на втручання, у питанні забезпечення збереження коридору Аазаз-Алеппо.
Про це в ефірі телеканалу «CNN Turk» заявив депутат від Республіканської народної партії Туреччини Деніз Байкал, повідомляє Анадолу.
За його словами, застосування гаубиць з боку Туреччини зовсім не означає, що Анкара вступає у війну в Сирії.
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«Це не є оголошенням війни», - сказав політик, відповідаючи на питання про те, чи рівнозначний обстріл позицій PYD (Демократичний союз Сирії - УНІАН) оголошенню війни.
Байкал привернув увагу до того факту, що в Туреччині вже знаходиться понад 2,5 млн. біженців: «У разі якщо угоду щодо забезпечення безпеки в Сирії не буде досягнуто, Туреччині, швидше за все, доведеться зіткнутися з безперервною хвилею біженців».
«Туреччина має законне право вимагати недопущення такого розвитку подій», - підкреслив він.
Політик зазначив, що якщо коридор Аазаз-Алеппо все ж буде перекритий, що Туреччині буде не уникнути нової хвилі біженців.