Нові перевірки чекають на російськомовних громадян Естонії
10:59, 01 липня 2008Світ
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Без довідки не влаштуєшся на роботу
Нові перевірки чекають на російськомовних громадян Естонії. Від сьогодні втрачає силу - довідка про знання естонської старого зразка, передає 5 канал.
Перездати іспит має кожен, хто не вчився в естонській школі. Без довідки про мову неможливо влаштуватися на роботу - хіба що отримати найнижчу посаду. Роботодавці мають стежити за мовним середовищем у колективі самостійно, за потреби - звертатися до "мовної інспекції". Звільняти людей за прострочені довідки заборонено, утім - і брати на роботу також.
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