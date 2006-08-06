Мадонна запросила Папу Римського на свій концерт

Поп-співачка Мадонна запросила Папу Римського Бенедикта XVI на свій концерт, який пройде в Римі у неділю, повідомляє інтернет-видання WENN.

У такий спосіб співачка відреагувала на обурення Ватикану з приводу використання хреста зі стразами як декорації до музичного шоу "Confessions". Мадонна виконує одну з композицій в терновому вінку, "розіп’ята" на символі християнської віри.

"Цей концерт - блюзнірське випробування віри і осквернення хреста. Її слід відлучити від церкви. Розіп’ясти себе під час концерту в місті Пап і мучеників - це неприкрита ворожа акція", - пояснив один з кардиналів, виступаючи від імені Папи.

Проте прес-секретар Мадонни Ліз Розенберг (Liz Rosenberg) висловила упевненість, що Папі концерт сподобається і він аплодуватиме виконавиці.

"У нього є можливість самому побачити красу гуманізму, яку втілює Мадонна, виконуючи пронизливу пісню `Live to tell`", - відзначила прес-секретар зірки.

Лента.ру