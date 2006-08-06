В Японії відзначають річницю бомбардування Хіросіми

Сьогодні в Японії відзначають 61-у річницю атомного бомбардування Хіросіми, передають РІА Новости.

Цього дня в 1945 році американський бомбардувальник В-29 скинув на Хіросіму бойову атомну бомбу, в результаті вибуху якої загинули одразу 66 тисяч людей, а близько 70 тисяч дістали важкі поранення і померли через якийсь час. Через три дні після Хіросіми, 9 серпня 1945 року, атомному бомбардуванню було піддано японське місто Нагасакі.

До цього часу декілька тисяч людей офіційно вважаються потерпілими від наслідків атомного бомбардування, одержують грошові компенсації і безплатну медичну допомогу.

Основні заходи Дня пам`яті пройдуть на центральній площі Хіросіми біля Меморіалу миру, неподалік від будівлі міської лікарні, не до кінця зруйнованого під час вибуху.

Сьогодні почесні гості поклали до меморіалу пам`яті загиблих квіти, а о 08.15 за місцевим часом, коли 61 рік тому вибухнула бомба, один з почесних гостей разом з представником молоді Хіросіми вдарив у Дзвін миру.

Після цього мер міста Тадатосі АКІБА, який веде активну антивоєнну діяльність не тільки в Японії, а й у рамках міжнародних організацій, прочитає "Мирну декларацію", після якої двоє дітей зачитають "Клятву жити у мирі".

Після цього виступлять офіційні особи, зокрема прем`єр-міністр Дзюньїтіро КОЇДЗУМІ, голови верхньої і нижньої палат японського парламенту, Верховного суду.

Урочиста церемонія завершиться виступами японських і зарубіжних співаків.