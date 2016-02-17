Чорногорія завершила переговори про вступ в НАТО, наступний крок - підписання протоколу про набуття членства

Про це йдеться у офіційному повідомленні міністерства закордонних справ та європейської інтергації Чорногорії.

"Дводенні переговори про вступ між Чорногорією і НАТО у Брюсселі сьогодні успішно завершились, відзначивши тим самим початок процесу, який супроводжується розширенням запрошення на членство Чорногорії від 2 грудня 2015 року", - йдеться у повідомленні.

Переговори проводилися під головуванням помічника генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Террі Стаматопулоса. Делегацію Чорногорії очолювала голова чорногорської місії при НАТО Драгана Радуловіч.

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Стаматопулос відзначив, що проведення переговорів про вступ свідчить про прогрес, який Чорногорія продемонструвала з часу набуття незалежності. Він додав, що членство у Альянсі зміцнить безпеку та незалежність Чорногорії.

Під час переговорів, Чорногорія взяла на себе зобов'язання, які встановлюються при набутті членства у НАТО, і таким чином це створює умови для продовження процесу приєднання до Альянсу.

Сторони під час зустрічі також обговорили реформи, які необхідно впровадити в найближчий час, особливо відзначивши акцент на верховенсмтві права та громадській підтримці.

"Підписання протоколу про набуття членства буде наступним кроком Чоргорії на шляху до вступу в НАТО, за яким послідує процес ратифікації протоколу країнами-членами Альянсу", - наголошується у повідомленні.

Одночасно, в цей час Чорногорія зможе відвідувати зустрічі НАТО як запрошена держава.

"Як тільки усі країни-члени ратифікують протокол про набуття членства, Чорногорія приєданється до Вашингтонського договору та стане 29 членом Альянсу", - підсумовується у повідомленні.