Чорногорія розпочала переговори про вступ у НАТО

Чорногорія розпочала переговори про набуття членства в НАТО.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Альянсу.

"Чорногорія відзначила важливий крок на свому шляху до членства в НАТО у понеділок (15 лютого 2016 року), розпочавши дводенні переговори про вступ у Брюсселі", - йдеться у повідомленні.

На переговорах розглядатимуться подробиці набуття членства, в тому числі щодо політичних, військових та правових питань. Зустріч має надати можливість обом сторонам з'ясувати невирішені питання.

Після цієї зустрічі наступним кроком має стати підписання членами НАТО протоколу про приєднання Чорногорії, яка після цього почне відвідувати зустрічі Альянсу як запрошена країна.

"Як тільки всі союзники (країни-члени НАТО) ратифікують протокол, Чорногорія зможе приєднатися до Вашингтонського договору та стати 29-м членом Альянсу", - йдеться у повідомленні.

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З 2009 року НАТО і Чорногорія тісно взаємодіяли за допомогою Плану дій щодо членства, який допомагає країнам підготуватися до можливого членства в майбутньому.

У грудні 2015 року міністри закордонних справ країн НАТО запросили Чорногорію розпочати переговори щодо приєднання.

Генеральний серетар НАТО Єнс Столтенберг назвав це запрошення "історичним", зазначивши, що воно "дає чітко зрозуміти, що НАТО зберігає свої двері відчиненими, щоб здійснити наше бачення усієї Європи як вільної та мирної".