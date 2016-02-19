Прем'єр Великобританії обіцяє "боротися" за свою країну на саміті ЄС
Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що "боротиметься" за свою країну на саміті ЄС, який розпочинається ввечері у четвер, 18 лютого.
"Якщо ми досягнемо хороших домовленостей, то я прийму таку угоду - але я не прийму угоду, яка не відповідає нашим потребам", - сказав він у Брюсселі після прибуття на саміт ЄС, передає Deutsche Welle з посиланням на dpa.
Нагадаємо, на саміті 18-19 лютого тема можливого виходу Великобританії з Європейського Союзу (Brexit) буде головною. На зустрічі глави держав і урядів країн Євросоюзу мають намір домовитися щодо пакета реформ, які би спонукали Лондон залишитися в ЄС. Британський уряд може оголосити про проведення референдуму щодо подальшого перебування країни в Євросоюзі ще цього року.
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Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив упевненість, що Великобританія залишатиметься "конструктивним і активним членом Європейського Союзу". Про це він заявив 18 лютого під час спільної прес-конференції з головою Європарламенту Мартіном Шульцом. Юнкер підкреслив, що розраховує на досягнення компромісу з Лондоном на саміті, хоча й вказав на потребу в переговорах.
Очікується, що учасники саміту розпочнуть зустріч одразу з теми Brexit. Переговори триватимуть пізно ввечері 18 лютого і зранку 19 лютого.
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Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що багато вимог з реформування Євросоюзу, які висуває Британія, є законними та обґрунтованими.