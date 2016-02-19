Туреччина продовжує обстрілювати позиції курдів в Сирії (фото)

Як повідомляє Анадолу, артилерійські системи «Фиртина», що розміщені на кордоні з Сирією в ніч на 19 лютого продовжували артилерійський обстріл позицій курдів в сирійському Аазазе.

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Згідно з повідомленням, метою ударів є аеропорт Минниг і позиції курдів між селищами Маранас і Тель-Рифат.

Як повідомляв УНІАН, раніше Туреччина заявила про свої права на коридор до Алеппо, а обстріл Сирії з гаубиць війною не вважає.

Нагадаємо, Туреччина почала обстріл позицій курдів в Сирії, вимагаючи залишити свої позиції на північ від Алеппо.

Сирія в свою чергу засудила військові дії Туреччини проти курдів в північній провінції Алеппо.

"Турецька артилерія обстрілює сирійську територію, прямо підтримуючи збройні терористичні організації", - йдеться в зверненні сирійського уряду до голови Радбезу ООН.

Анкара розглядає сирійських курдів як спільників оголошеної в Туреччині терористами Робочої партії Курдистану, яка тривалий час вимагає автономії для курдів.