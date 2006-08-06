Президент Грузії пішов в армію

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ планує провести відпустку в таборі для підготовки резервістів грузинського Міноборони, передає РІА «Новости».

Як розповів голова адміністрації президента Георгій АРВЕЛАДЗЕ, з суботи М.СААКАШВІЛІ перебуває у короткостроковій відпустці. "Приблизно десять днів президент як доброволець проведе в таборі резервістів в Осіаурі", - повідомив він.

В Осіаурі президент пройде повний курс підготовки як рядовий доброволець. "Своїм рішенням провести відпустку в таборі резервістів президент висловлює підтримку всім резервістам і виконує свій громадянський обов`язок", - пояснив Г.АРВЕЛАДЗЕ.

За відомостями агентства, табір резервістів, де проведе відпустку М.СААКАШВІЛІ, розташований приблизно за 50 кілометрів від зони грузино-осетинского конфлікту.