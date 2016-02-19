У НАТО заперечують можливість підтримки Туреччини, якщо вона сама нападе на Росію
НАТО дав зрозуміти Туреччині, що вона не зможе розраховувати на підтримку з боку Північноатлантичного альянсу у випадку, якщо спровокує збройний конфлікт з Росією.
Про це заявив міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel.
"НАТО не повинен дозволити втягнути себе у збройну ескалацію з Росією через нинішню напруженість у відносинах між РФ і Туреччиною", - сказав Ассельборн, зробивши заяву від імені всіх союзників НАТО, передає Європейська правда.
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За його словами, зобов'язання захищати кожного члена НАТО поширюються тільки на ті випадки, "якщо одна з держав-членів зазнає безпосереднього нападу".
Як відомо, стосунки між РФ та Туреччиною загострилися минулого року, коли турецький винищувач збив російський літак Су-24.
Зараз відносини між Москвою та Анкарою продовжують погіршуватися через сирійський конфлікт, в якому РФ підтримує президента Сирії Башар Асада, а Туреччина виступає протии нього.