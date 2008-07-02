Таліби вкрали три вертольоти НАТО

22:31, 02 липня 2008
Світ
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Причому всі різні

Бойовики "Талібану", що діють на півночі Пакистану, вкрали три американські вертольоти "Чинук" (Chinook), "Блекхоук" (Black Hawk) і "Кобру" (Cobra), повідомляє німецька Die Welt.

Вертольоти в розібраному вигляді транспортувалися з пакистанського порту Карачі в афганський Джалалабад, де мали використовуватися військами коаліції НАТО з підтримки безпеки і стабільності (ISAF).

Великі контейнери були викрадені між Пешаваром і афганським кордоном, у районі, де особливо активно діють ісламські бойовики.

Офіційні особи Пакистану підтвердили інформацію про зникнення вертольотів. За їх словами, інцидент стався близько трьох тижнів тому. Зі свого боку дипломати США в Ісламабаді відмовилися коментувати подію.

Нагадаємо, що так звана "зона племен" на півночі Пакистану - оплот талібів і інших ісламських бойовиків. Вони часто нападають на конвої НАТО, які прямують до Афганістану. Уряд Пакистану фактично не контролює цю територію.

Лента.ру

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