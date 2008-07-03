Єврокомісія хоче посилити роль Робочих рад

Європейська комісія пропонує посилити роль Робочих рад в транснаціональних компаніях.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в проекті Директиви, схваленому сьогодні на засіданні Єврокомісії.

“Ми повинні забезпечити, щоб Європейські робочі ради повноцінно відігравали свою роль в управлінні процесами глобалізації та допомагали громадянам користуватися можливостями, які виникають”, - заявив сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань зайнятості, рівності шансів та соціальних справ Владімір ШПІДЛА.

За словами комісара, Робочі ради мають стати ефективнішим інструментом для прискорення транснаціонального соціального діалогу на великих підприємствах, покращення корпоративного управління та відповідально передбачати управлінські зміни.

Згідно з пропозиціями, Робочі ради мають попереджатися керівниками про можливі зміни в компаніях (злиття, скорочення робочих місць тощо), брати участь в консультаціях з менеджментом компаній.

Проект Директиви схвалено в рамках нової соціальної ініціативи Єврокомісії.

На сьогодні Європейські робочі ради працюють у 820 транснаціональних компаніях, об’єднуючи 14,5 млн. робітників.