Білорусь сьогодні святкує День незалежності

Сьогодні Білорусь відзначає День незалежності, який співпадає з днем звільнення країни від німецько-фашистських загарбників, повідомляє агентство Белта.

Заходи відкриє церемонія покладання вінків до монумента Перемоги в Мінську. На перетині проспектів Машерова і Переможців біля стели "Мінськ - місто-герой" пройде військовий парад, в якому візьмуть участь понад 2,7 тис. військовослужбовців, а його фінальним акордом стане плац-парад роти почесної варти. Під знаком Року здоров`я і майбутніх літніх Олімпійських ігор у Пекіні відбудеться спортивно-молодіжна хода. На майданчику біля Палацу спорту пройде святкова концертна програма "Білорусь моя мила".

У гала-концерті акції "Ми - білоруси!" біля стели "Мінськ - місто-герой" візьмуть участь 2 тис. виконавців. Усі відомі білоруські артисти і популярні зарубіжні виконавці вийдуть на сценічний майданчик концерту, який розпочнеться о 21.00 і триватиме п`ять з половиною годин.

Кульмінацією свята стане виконання гімну всією країною о 22.55. Акція "Заспіваємо гімн разом" пройде і в столиці, і в обласних містах. Урочисті заходи, концерти, вшанування ветеранів, молодіжні акції, святкові феєрверки відбудуться по всій країні.