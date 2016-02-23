Третина найбільших британських компаній виступили проти виходу країни з ЄС

Як пише британське видання The Guardian, третина найбільших британських компаній, що підписали лист, входять в індекс FTSE 100. Серед підписантів документу – керівники нафтогазової Royal Dutch Shell, оборонної BAE Systems і авіаперевізника easyJet.

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Також петицію підписали мережі супермаркетів Tesco, sainsbury's і Morrisons, а також два найбільших британських банки – Lloyds Banking Group і Barclays, пише DT.UA.

Керівники компаній відзначають, що Євросоюз дозволив зменшити "тягар регулювання" бізнесу, а також посприяв укладенню важливих міжнародних угод.

"Бізнес потребує необмеженого доступу на європейський ринок з 500 млн чоловік, щоб продовжувати рости, інвестувати і створювати робочі місця. Ми вважаємо, що вихід з ЄС буде стримувати інвестиції, загрожувати робочим місцям і поставить економіку під загрозу. Великобританія буде сильнішою, безпечнішою і кращою, якщо залишиться членом ЄС", - заявили бізнесмени в листі, який публікує британська газета The Times.

Як повідомляв УНІАН, два найбільших рейтингових агентства Fitch і Moody's підтвердили прогноз про те, що британська економіка ослабне, якщо британці проголосують за вихід зі складу ЄС на референдумі 23 червня.