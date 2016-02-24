Екс-воєначальники Великобританії: У складі ЄС країна буде менш вразливою для глобальних загроз

Як пише The Times,13 відставних британських екс-військових, у тому числі колишні начальники генштабу фельдмаршали лорд Брамалл і лорд Гутрі Крейгібенкський, підписали спільний відкритий лист.

«Ми служили по всьому світу, беручи участь майже у всіх конфліктах, в які була втягнута Великобританія з часів Другої світової війни. Ми пишаємося тим, що послужили нашій країні і внесли внесок у безпеку Великобританії. Тому напередодні референдуму ми стурбовані головним питанням: де Великобританії буде безпечніше — в ЄС чи за його межами? Дивлячись на те, що відбувається в світі, ми бачимо тільки одну відповідь», — говориться у посланні, адресованому редакції The Daily Telegraph, передає Росбалт.

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Референдум про вихід Великобританії з Євросоюзу призначено на 23 червня. Прем'єр Девід Кемерон заявив, що рішення, за яке в цей день проголосує більшість британців, буде остаточним.