Угорщина та Словаччина виступають за подальше розширення НАТО

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у четвер, 25 лютого, на полях конференції з безпеки в Будапешті закликав Альянс завершити процес приєднання Чорногорії і також тримати двері відкритими для Грузії та Македонії, передає Deutsche Welle.

"Якщо НАТО не продовжуватиме процес розширення, це суттєво підірве довіру до Альянсу", - цитує Сіярто інформагенція Reuters.

Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак також наголосив на важливості розширення НАТО в контексті української кризи. "Радше ніж заморожувати розширення НАТО, ми вважаємо, проблеми в Україні лише посилюють аргументи на його користь", - сказав Лайчак.

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Франція та Німеччина мають сумніви щодо доцільності розширення НАТО, зокрема, щодо приєднання до альянсу Грузії саме через напруженість у відносинах із Росією. Одним з аргументів є неможливість Альянсу захистити Грузію у разі нового конфлікту з Росією.

Міністр закордонних справ Македонії, яка ще не є членом НАТО, Нікола Попоскі, заявив, що приєднання його країни в майбутньому до Альянсу принесло би економічне процвітання. "Ми надзвичайно раді тому, що Чорногорія стане членом НАТО цього літа", - сказав Попоскі.