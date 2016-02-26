Угорщина та Словаччина виступають за подальше розширення НАТО
Угорщина та Словаччина вважають, що Північноатлантичний альянс (НАТО) не повинен припиняти процес розширення на схід після прийому до своїх лав Чорногорії.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у четвер, 25 лютого, на полях конференції з безпеки в Будапешті закликав Альянс завершити процес приєднання Чорногорії і також тримати двері відкритими для Грузії та Македонії, передає Deutsche Welle.
"Якщо НАТО не продовжуватиме процес розширення, це суттєво підірве довіру до Альянсу", - цитує Сіярто інформагенція Reuters.
Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак також наголосив на важливості розширення НАТО в контексті української кризи. "Радше ніж заморожувати розширення НАТО, ми вважаємо, проблеми в Україні лише посилюють аргументи на його користь", - сказав Лайчак.
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Франція та Німеччина мають сумніви щодо доцільності розширення НАТО, зокрема, щодо приєднання до альянсу Грузії саме через напруженість у відносинах із Росією. Одним з аргументів є неможливість Альянсу захистити Грузію у разі нового конфлікту з Росією.
Міністр закордонних справ Македонії, яка ще не є членом НАТО, Нікола Попоскі, заявив, що приєднання його країни в майбутньому до Альянсу принесло би економічне процвітання. "Ми надзвичайно раді тому, що Чорногорія стане членом НАТО цього літа", - сказав Попоскі.