Влада Південної Осетії оголосила загальну мобілізацію

Влада Південної Осетії оголосила про загальну мобілізацію. Це стало наслідком загострення конфлікту в зоні грузино-осетинського конфлікту, під час якого сторони обмінялися ударами важкої артилерії. Ініціатором зіткнення жодна із сторін конфлікту себе не визнає, але миротворці схиляються до того, що це була Грузія.

У ніч на п`ятницю різко загострилася ситуація в зоні грузино-осетинського конфлікту. Близько півночі з боку грузинського села Нікозі було відкрито інтенсивний вогонь по житлових кварталах Цхінвалі, столиці невизнаної республіки. У повідомленні Держкомдруку Південної Осетії, що з`явилося на офіційному сайті відомства, повідомлялося, що обстріл ведеться з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.

Снаряди, як повідомлялося, падали в житлових кварталах, жителі яких були змушені ховатися в підвалах і «спеціально відведених для цього місцях».

«Грузинські спецслужби, зокрема грузинський миротворчий батальйон, зайняли Сарабукську висоту, вони виставили близько п`яти незаконних постів, два з яких знаходяться на Сарабукській висоті. Тоді як в статуті миротворців застосування важкої техніки заборонене, грузинські спецслужби почали застосовувати танки», - розповів співголова змішаної контрольної комісії з врегулювання конфлікту Борис Чочиєв. За даними південноосетинської сторони, вогонь з боку Грузії припинився тільки близько 3 години ранку у п`ятницю.

За словами Чочиєва, обстріл Цхінвалі почався невдовзі після нападу невідомих на пост МВС Південної Осетії пізно увечері у четвер. По повідомлення ІТАР-ТАРС, пост був обстріляний з боку грузинського села Нулі. В результаті інциденту один співробітник міліції загинув, а другий був важко поранений, пише Газета.ру. За іншою інформацією, двоє людей загинули, двоє - поранені.

Офіційну точку зору Цхінвалі на те, що відбувається озвучив представник Південної Осетії в Росії Дмитро Медоєв. «Причина агресії - нездатність грузинської сторони вести цивілізований політичний діалог і небажання сідати за стіл переговорів. Все це штовхає грузинську сторону на силові дії відносно Південної Осетії», - заявив він.

«Ми не раз зверталися до світової спільноти з повідомленням про те, що таке розвиток подій може мати місце. Тбіліський режим не впорався з цією ситуацією і схилився у бік силового рішення»

- додав офіційний представник адміністрації невизнаної республіки. При цьому чиновник виразив надію, що «здоровий глузд переможе, і грузинська сторона сяде за стіл переговорів».

За словами Медоєва, «південноосетинським силам віддано наказ гасити вогневі точки супротивника». Він відзначив, що невідомі продовжують атакувати пости республіканського МВС. За його даними, нові напади на міліціонерів були здійснені в Знаурському і Цхінвальськом районах.

У свою чергу грузинська сторона, яка прокоментувала свої дії приблизно через годину після появи перших повідомлень про обстріл південноосетинської столиці, запропонувала іншу, діаметрально протилежну версію того, що відбувається. Згідно з заявою представника адміністрації регіону Шида Картлі, вогонь по Цхинвалі був відкритий у відповідь на інтенсивний обстріл грузинських сіл з боку Південної Осетії.