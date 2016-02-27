Багатотисячна акція на підтримку Валенси пройшла у Варшаві (фоторепортаж)
У Варшаві пройшла багатотисячна акція Комітету захисту демократії, спрямована як на підтримку екс-президента Польщі Леха Валенси, так і проти дій правлячої партії "Право і справедливість".
Чергова акція Комітету захисту демократії відбувається під гаслом "Ми народ", пише Європейська правда з посиланням на Gazeta Wyborcza.
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Повідомляється, що в акції беруть участь представники різних регіонів країни.
Леха Валенса неодноразово згадували і зі сцени. "Стоїмо за нього стіною" - заявляли в мікрофон організатори.
"Ми приїхали сюди, щоб розповісти собі, чому ми маємо боронити Польщу і чому мусимо боронити символи. Ми приїхали сюди боронити Леха Валенсу, польську історію, польську легенду… Ми разом захистимо Польщу перед злими людьми, захистимо її перед президентом Качинським", - заявив Гжегож Схетина, лідер опозиційної "Громадянської платформи" і екс-глава МЗС Польщі.
Зі сцени зачитали і лист самого Валенси, який був зустрінутий оплесками.
"Навіть в найгірших снах я не уявляв, що через роки після боротьби за свободу, репресій, ревізіонізму, арештів удару по нас завдасть апарат демократичної держави", - цитує видання лист Валенси.
Повідомляється, що акція проходить у спокійній атмосфері. Зокрема, організатори закликали учасників не закривати обличчя і утриматися від використання піротехніки.
Як відомо, серед документів, вилучених працівниками Інституту національної пам’яті Польщі та правоохоронцями в будинку генерала Чеслава Кіщака, було знайдено теку, підписану "Лех Валенса. Болєк", що, на думку експертів, доводить співпрацю колишнього президента зі спецслужбами.