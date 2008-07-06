На військових складах поблизу Софії пролунали 11 нових вибухів
11:02, 06 липня 2008Світ
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Другий інцидент за тиждень
На військових складах поблизу столиці Болгарії Софії зафіксовано 11 нових вибухів снарядів, передає ІТАР-ТАРС.
Як повідомив прес-центр Міністерства оборони країни, минулої ночі тут було зафіксовано 11 розривів боєприпасів. Потерпілих немає. Евакуацію жителів з довколишніх населених пунктів не проводили.
Інцидент на складі боєприпасів, деякі з яких зберігалися ще з часів Другої світової війни, стався 3 липня. Тоді серія потужних вибухів в буквальному розумінні стрясла Софію - в радіусі більш ніж 10 км. від місця події було пошкоджено більше тисячі будівель. Міноборони Болгарії уточнило, що на складі знаходилося понад півтори тисячі тонн боєприпасів, що підлягають утилізації.
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