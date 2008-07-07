Пентагон не встигне знищити запаси хімічної зброї навіть до 2017 року

Пентагон визнав, що може не встигнути знищити свої запаси хімічної зброї навіть до 2017 року, і запропонував Конгресу США план, який багато законодавців вважають ризикованим. Про це повідомила газета USA Today, посилаючись на закриту доповідь міністерства оборони, яку було направлено на Капітолійський пагорб в кінці червня, і яку газета отримала у своє розпорядження.

У ній наголошується, що для того, щоб спробувати виконати розпорядження Конгресу покінчити з арсеналом хімзброї протягом найближчих дев`яти років, необхідно буде перевезти частину боєприпасів з отруйними речовинами (ОР) нервово-паралітичної і шкіряно-наривної дії з одних підприємств по ліквідації ОВ на інші. Зокрема, з штату Кентуккі до Алабами і Арканзас, а з Колорадо - до Юти і Орегона. Для цього доведеться міняти закони, що забороняють транспортування ОР територією країни.

Перші відгуки з боку членів Конгресу на подібні пропозиції - негативні. Як відзначив сенатор Річард Шелбі, "дуже ризиковано" перевозити декілька сотень, а може бути, і тисяч тонн ОР на великі відстані міжштатними автострадами, враховуючи погрози з боку терористів і ступінь небезпеки, яку представляє можливий витік для населення і навколишнього середовища.

Вашингтон приєднався до Конвенції про заборону хімзброї в 1997 році. США та інші країни, що мають арсенали ОР, спочатку зобов`язалися позбавитися їх до 2007 року. Проте Білий дім визнав, що не встигне укластися в цей термін і попросив відстрочення на п`ять років. А в 2006 році Пентагон заявив, що не впорається з поставленим завданням і до 2012 року. Тоді Конгрес зобов`язав військових вирішити цю проблему до кінця 2017 року.

За словами представника Міноборони Кріса Айлейба, затримки викликані сукупністю чинників, зокрема технологічними проблемами на підприємствах, бюрократичною тяганиною, протестами екологів. В цілому, за даними Міноборони, на кінець червня вдалося позбавитися лише 55% ОР із заявлених запасів в об`ємі 31,5 тисяч тонн.

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