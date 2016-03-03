США просять Бельгію приєднатися до авіаударів по ІД у Сирії

Про це, за даними урядових джерел, йдеться у листі глави Пентагону Ештона Картера на адресу його бельгійського колеги Стівена Вандепута, повідомляє Європейська правда з посиланням на видання rtbf.

В листі Бельгію "заохочують взяти участь в ударах у Сирії".

Питання участі Бельгії в ударах в Сирії буде вирішуватися урядом у найближчі тижні.

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"Я гадаю, наші дії не мають обмежуватися Іраком і не поширюватися за межі, де терористичні групи також ведуть свою діяльність. Голландці, як і данці, вже прийняли це рішення", - сказав глава МЗС Бельгії Дідьє Рейндерс.

Бельгія з 1 липня має відновити свою участь в операції "Inherent Resolve", розпочатій Сполученими Штатами для боротьби з "Ісламською державою".

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Шість бельгійських винищувачів F-16 брали участь протягом дев'яти місяців, з жовтня 2014 року по червень 2015 року, у кампанії з бомбардувань наземних цілей "Ісламської держави", але тільки в Іраку.