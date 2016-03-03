Шахту в Воркуті вирішено поки затопити разом з тілами загиблих гірників

Як повідомляє ТАСС, таке рішення прийняла технічна рада з ліквідації наслідків аварії.

"Прийнято остаточне рішення затопити шахту. Компанія готова приступити до цих робіт хоч завтра, необхідне обладнання та матеріали для цього є, все впирається в юридичний момент - поки суд не прийме рішення про визнання 26 гірників загиблими, проводити такі роботи не можна", - сказав співробітник прес-служби АТ "Воркутавугілля" Андрій Харайкін.

Через деякий час після затоплення планується відкачати воду і почати роботи з вилучення тіл загиблих гірників. Потім буде вирішуватися питання про відновлення шахти.

Раніше планувалося ліквідувати пожежу шляхом закачування в шахту азоту, однак від цього варіанту остаточно відмовилися, оскільки спускати людей в шахту для будівництва перемичок для закачування азоту не можна через горіння і вибухи метану, що тривають.

Нагадаємо, загиблими в результаті серії вибухів на "Північній", що почалися 25 лютого, вважаються 36 осіб.