Шахту в Воркуті вирішено поки затопити разом з тілами загиблих гірників
Аварійна шахта "Північна" в російській Воркуті буде затоплена водою, щоб зупинити горіння і вибухи, що продовжуються.
Як повідомляє ТАСС, таке рішення прийняла технічна рада з ліквідації наслідків аварії.
"Прийнято остаточне рішення затопити шахту. Компанія готова приступити до цих робіт хоч завтра, необхідне обладнання та матеріали для цього є, все впирається в юридичний момент - поки суд не прийме рішення про визнання 26 гірників загиблими, проводити такі роботи не можна", - сказав співробітник прес-служби АТ "Воркутавугілля" Андрій Харайкін.
Через деякий час після затоплення планується відкачати воду і почати роботи з вилучення тіл загиблих гірників. Потім буде вирішуватися питання про відновлення шахти.
Раніше планувалося ліквідувати пожежу шляхом закачування в шахту азоту, однак від цього варіанту остаточно відмовилися, оскільки спускати людей в шахту для будівництва перемичок для закачування азоту не можна через горіння і вибухи метану, що тривають.
Нагадаємо, загиблими в результаті серії вибухів на "Північній", що почалися 25 лютого, вважаються 36 осіб.