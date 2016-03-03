У Сирії частково відновили електропостачання

Про це заявили в сирійському Міністерстві, повідомляє РБК з посиланням на SANA.

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За даними відомства, подача електрики повністю відновиться до півночі. Причини події воно не назвало.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 березня, по всій території Сирії відключилася електрика. Причини події невідомі.



