У Сирії частково відновили електропостачання
20:27, 03 березня 2016Світ
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Електропостачання в Сирії, яке було повністю припинено на всій території країни раніше в четвер, частково відновлюється.
REUTERS
Про це заявили в сирійському Міністерстві, повідомляє РБК з посиланням на SANA.
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За даними відомства, подача електрики повністю відновиться до півночі. Причини події воно не назвало.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 березня, по всій території Сирії відключилася електрика. Причини події невідомі.
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