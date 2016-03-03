На всій території Сирії з невідомих причин припинено енергопостачання
15:02, 03 березня 2016Світ
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По всій території Сирії відключилася електрика. Причини події невідомі.
REUTERS
«Електричні мережі відключилися у всіх провінціях», — заявило джерело в Міністерстві електроенергетики Сирії, повідомляє РБК з посиланням на SANA.
Відзначається, що причини події невідомі.
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Фахівці відомства почали роботи для визначення причин, додало джерело.
Як відомо, в даний час в Сирії діє перемир'я, домовленість про яке була досягнута Москвою і Вашингтоном. Вона набула чинності 27 лютого 2016 року.
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