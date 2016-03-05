США співпрацюють, але не йдуть на поступки Росії в Сирії - Держдеп

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Джон Кірбі на прес-конференції 4 березня, коментуючи заяву одного з високопоставлених представників сирійської опозиції Ріяда Хіджаба, який раніше заявив, що США часто йдуть на поступки Росії в Сирії.

Як передає РБК, Кірбі відповідаючи на питання про те, чи поділяє він цю точку зору, сказав, що не знайомий із заявою Хіджаба, але «не став би дотримуватися такого формулювання».

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«Мова йде не про поступки, мова йде про роботу з росіянами з метою отримати те, що всі ми хочемо, щоб побачити мирну Сирію і політичний процес, щоб припинити цю громадянську війну», — заявив Кірбі.

За його словами, США не ведуть переговори з Росією "віч-на-віч" з усіх питань. «І я кажу навіть не про те, що відбувається за межами Сирії, а про те, що відбувається всередині Сирії. У нас були, і, ймовірно, продовжаться розбіжності з Росією через різні чинники», — заявив Кірбі.

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У той же час представник Держдепартаменту підкреслив, що Росія взяла на себе провідну роль в Міжнародній групі підтримки Сирії (ISSG) і принесла користь. «Вони співпрацювали, і вони брали участь у припинення військових дій», — зазначив Кірбі.

«І знову ж таки, в інших питаннях у нас все ще є проблеми з ними [з Росією]. Але, така характеристика американського підходу, як просто «поступки», на мій погляд є неточною, і я абсолютно не згоден з цими зауваженнями», — зазначив Кірбі.