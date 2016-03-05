У Словаччині проходять парламентські вибори

У Словаччині розпочалося голосування на виборах нового складу однопалатної Національної ради (парламенту).

Майже 4,428 млн виборців республіки, населення якої становить 5,4 млн осіб, зможуть проголосувати на 5 тис. 993 виборчих дільницях, повідомляє ТАСС.

На виборах зареєстровано 2 882 тис. кандидатів від 23 політичних суб'єктів. Усього до парламенту слід обрати 150 депутатів.

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Згідно з прогнозами, активність виборців на виборах буде невисокою. У голосуванні, як очікується, візьме участь близько половини з них.