Внаслідок ДТП у Єгипті загинули 18 осіб, включаючи 12 поліцейських
03:23, 10 березня 2016Світ
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Щонайменше 18 осіб загинули в результаті дорожньої аварії на півдні Синайського півострова.
REUTERS
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ahram Online.
Серед жертв 12 поліцейських, а також четверо студентів. Особи ще двох не встановлені. П'ять осіб постраждали.
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За даними видання, ДТП сталася між населеними пунктами Абу-Рудейса і Пов-Тор (адміністративний центр провінції Південний Синай). Переповнений людьми мікроавтобус на повній швидкості зіткнувся з вантажівкою.
Правоохоронці з'ясовують, що стало причиною аварії.
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