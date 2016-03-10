Внаслідок ДТП у Єгипті загинули 18 осіб, включаючи 12 поліцейських

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ahram Online.

Серед жертв 12 поліцейських, а також четверо студентів. Особи ще двох не встановлені. П'ять осіб постраждали.

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За даними видання, ДТП сталася між населеними пунктами Абу-Рудейса і Пов-Тор (адміністративний центр провінції Південний Синай). Переповнений людьми мікроавтобус на повній швидкості зіткнувся з вантажівкою.

Правоохоронці з'ясовують, що стало причиною аварії.