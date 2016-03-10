Британські спецслужби отримали 22 тисячі особових справ іноземних найманців ІДІЛ - The Times
Документи свідчать, що всього в рядах терористичної організації, яка поставила собі за мету створення халіфату на Близькому Сході, воюють громадяни понад 50 країн.
Британські спецслужби отримали доступ до 22 тисяч особових справ іноземних найманців, які воюють в рядах терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).
Про це повідомляє в четвер газета The Times, інформуючи, що витік організував член екстремістського угрупування, який дезертирував і викрав флеш-накопичувач з секретною інформацією з підрозділу внутрішньої поліції ІД, передає ТАСС.
The Times пише, що "цей витік був оцінений як серйозна поразка для ІД, яка дає доступ до життєво важливих розвідданих про їх військове положення в Іраку і Сирії".
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За інформацією видання, експерти з британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 і контррозвідки МІ-5 вже почали аналіз інформації, яка містить імена, адреси і дані родичів 22 тисяч найманців ІД, яка діє на території частині Сирії і Іраку.
Документи свідчать, що всього в рядах терористичної організації, яка поставила собі за мету створення халіфату на Близькому Сході, воюють громадяни понад 50 країн. Понад 70% з них родом з арабських країн, в той час, як з європейських країн найбільше людей поїхали воювати під чорними прапорами ІД з Франції, Німеччини та Великобританії.