Британські спецслужби отримали 22 тисячі особових справ іноземних найманців ІДІЛ - The Times

Британські спецслужби отримали доступ до 22 тисяч особових справ іноземних найманців, які воюють в рядах терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).

Про це повідомляє в четвер газета The Times, інформуючи, що витік організував член екстремістського угрупування, який дезертирував і викрав флеш-накопичувач з секретною інформацією з підрозділу внутрішньої поліції ІД, передає ТАСС.

The Times пише, що "цей витік був оцінений як серйозна поразка для ІД, яка дає доступ до життєво важливих розвідданих про їх військове положення в Іраку і Сирії".

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За інформацією видання, експерти з британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 і контррозвідки МІ-5 вже почали аналіз інформації, яка містить імена, адреси і дані родичів 22 тисяч найманців ІД, яка діє на території частині Сирії і Іраку.

Документи свідчать, що всього в рядах терористичної організації, яка поставила собі за мету створення халіфату на Близькому Сході, воюють громадяни понад 50 країн. Понад 70% з них родом з арабських країн, в той час, як з європейських країн найбільше людей поїхали воювати під чорними прапорами ІД з Франції, Німеччини та Великобританії.