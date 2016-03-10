Прем'єр Латвії: Краще платити Туреччині, ніж отримати неконтрольовану масу біженців

Таку думку, як повідомляє LSM.lv, висловив прем'єр-міністр Литви Маріс Кучинскис, передає Росбалт.

«Краще сплатити Туреччині певну суму за те, щоб та утримувала біженців у себе, ніж ризикувати допустити появу неконтрольованих мас біженців в Латвії», — зазначив він.

Читайте такожЄС виділить гроші на допомогу країнам-членам, які потерпають від напливу мігрантів

«Але за однієї умови: що проблема біженців все-таки буде вирішена», — додав політик.

Криза біженців розростається, визнав Кучинскис, і «відчай зараз набагато більший», ніж раніше. «Ми не єдині в ЄС, хто говорить, що не може більше йти назустріч», — сказав Кучинскис.

Він визнав, що перед Латвією вимальовується тільки два шляхи: приймати біженців самій або платити. Останнє дозволить «зупинити потік біженців, які прямують до Європи», вважає він.

Відзначимо, раніше в Латвії було проведено опитування, згідно з його результатами, більшість латвійців (75%) відчувають себе під великий або невеликий загрозою із-за появи в Європі біженців.