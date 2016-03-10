Прем'єр Латвії: Краще платити Туреччині, ніж отримати неконтрольовану масу біженців
Якщо Латвія вирішить замість прийому додаткових біженців надавати фінансову допомогу Туреччині для їх розміщення там, на що з бюджету буде потрібно 1-2 млн євро — це було б кращим вибором.
Таку думку, як повідомляє LSM.lv, висловив прем'єр-міністр Литви Маріс Кучинскис, передає Росбалт.
«Краще сплатити Туреччині певну суму за те, щоб та утримувала біженців у себе, ніж ризикувати допустити появу неконтрольованих мас біженців в Латвії», — зазначив він.
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«Але за однієї умови: що проблема біженців все-таки буде вирішена», — додав політик.
Криза біженців розростається, визнав Кучинскис, і «відчай зараз набагато більший», ніж раніше. «Ми не єдині в ЄС, хто говорить, що не може більше йти назустріч», — сказав Кучинскис.
Він визнав, що перед Латвією вимальовується тільки два шляхи: приймати біженців самій або платити. Останнє дозволить «зупинити потік біженців, які прямують до Європи», вважає він.
Відзначимо, раніше в Латвії було проведено опитування, згідно з його результатами, більшість латвійців (75%) відчувають себе під великий або невеликий загрозою із-за появи в Європі біженців.