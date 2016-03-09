Пентагон підтвердив проведення авіаудару з метою ліквідації одного з лідерів ІД

Про результати авіаудару Кук не поінформував, передає Лента.ру. «Міністерство оборони продовжує проводити оцінку результатів роботи», — йдеться в повідомленні.

Кук нагадав, що Тархан Батирашвілі, він же аш-Шишані, а також відомий як «Умар-чеченець», був одним з високопоставлених командирів ІД і членом ради в столиці самопроголошеної Ракка на території Сирії. Він займав ряд найвищих посад в ІД, в тому числі був міністром війни».

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В той день, коли проводилася операція, аш-Шишані був відряджений в Шаддаді, щоб «надати впевненості бойовикам ІД після низки стратегічних поразок».

«Його можливе усунення з поля бою може негативно вплинути на здатність ІД вербувати іноземних бойовиків, особливо з Чечні й кавказького регіону, і погіршити здатність ІД координувати атаки і обороняти свої цитаделі, такі, як сирійська Ракка та іракський Мосул», — сказав Кук.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня минулого року Пентагон спростував інформацію про затримання одного з ватажків угруповання "Ісламська держава" Абу Омара аш-Шишані американським спецназом.