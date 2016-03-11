У Держдепі розповіли про російських "тролів": За нами стежать, це добре

Про це «Газете.Ru» розповіла заступник помічника державного секретаря США в Бюро із зв'язків з громадськістю Мойра Уейлан.

«Ми раді, що російське ТБ стало одним з найголовніших споживачів нашої інформації, інше питання, що ця інформація використовується не за призначенням. Але це теж частина нашої присутності в медійному просторі», - зазначила чиновниця.

За її словами, російські "тролі" обожнюють Instagram Держдепу та інші онлайн-платформи американського дипломатичного відомства.

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"Тролі" - це великий виклик на таких майданчиках, як Facebook. Звичайно, ми б хотіли бачити там справжній діалог, але замість нього стрічка коментарів часом перетворюється в набір фраз, за якими дуже легко можна визначити "троля", - додала Уэйлан.

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Разом з тим, навіть присутність тролів Держдеп вважає позитивним знаком, «За нами стежать, це добре. Але ми хотіли б заглушити цей шум і залучати справжніх людей для розмови. У нас є політика, яка забороняє видаляти негативні коментарі - це частина демократії, це частина того, хто ми є», - підсумувала Уейлан.