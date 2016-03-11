У Франції випробовують найбільший у світі круїзний лайнер, розміром з 20-поверхівку (фото)

Тисячі людей зібралися в порту міста Сен-Назер, щоб побачити, як судно висотою в 70 метрів виходить у море.

Замовником лайнера вартістю 1 млрд євро стала американська компанія Royal Caribbean International, повідомляє Російська служба ВВС.

Очікується, що судно вагою 120 тисяч тонн буде доставлено в США через два місяці.

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У Harmony of the Seas - 16 палуб. Його довжина становить 362 метрів, що на 50 метрів більше висоти Ейфелевої вежі.

Він зможе взяти на борт одночасно більше 6 тисяч пасажирів. Обслуговувати їх буде приблизно 2 тисячі членів екіпажу.

Як повідомляв УНІАН, суд першої інстанції італійського міста Гроссето засудив до 16 років і одного місяця позбавлення воліколишнього капітана Costa Concordia Франческо Скеттіно, визнаного винним у справі про катастрофу судна