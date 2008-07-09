Двох українських моряків взяли в заручники нігерійські... нафтовики

В територіальних водах Нігерії на судні «St.Patrick» перебувають у заручниках двоє громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Василь КИРИЛИЧ.

Згідно з інформацією, отриманою Посольством України у Федеративній Республіці Нігерії від Державної служби безпеки Нігерії, 4 липня у штаті Аква-Ібом судно «St.Patrick», що належить нафтовидобувній компанії Miden Oil Servicing Company, було захоплене нігерійськими працівниками згаданої компанії.

Як повідомив В.КИРИЛИЧ, зловмисники вимагають від адміністрації компанії виплати заробітної плати за останні чотири місяці.

Нігерійська служба безпеки має у своєму розпорядженні дані про місцезнаходження судна, а також володіє інформацією, що нападники не озброєні. Наразі ця інформація уточнюється.

Речник МЗС також поінформував, що сьогодні представник Посольства України у Нігерії відвідає службу безпеки цієї країни з метою обговорення ситуації, що склалася у зв’язку із захопленням громадян України.

У МЗС також повідомили, що до складу екіпажу судна (всього 25 осіб), окрім українців, входять двоє громадян Великої Британії, троє – Індії, один – Литви, решта – громадяни Нігерії.

Як наголосили в українському МЗС, справа перебуває на контролі в Посольстві України в Нігерії та в Департаменті консульської служби міністерства.