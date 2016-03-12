КНДР "загубила" одну із своїх субмарин - CNN

Про це повідомляє CNN з посиланням на військові джерела в США.

Відзначається, що підводний човен знаходився біля східного узбережжя КНДР, коли судно зупинилося.

Після цього США за допомогою супутників-шпигунів, авіації і флоту протягом кількох днів таємно спостерігали, як північнокорейський флот займається пошуками зниклої субмарини.

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У США не знають, що в підсумку сталося з судном - його віднесло течією або воно затонуло, однак вважають, що підводний човен отримав якусь поломку під час навчань.

Раніше УНІАН повідомляв, що лідер КНДР Кім Чен Ин на зустрічі з вченими і технічними фахівцями оборонної науки закликав їх до проведення нових ядерних випробувань.

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Нагадаємо, влада КНДР погрожує розпочати наступ на Сполучені Штати і Південну Корею після початку військових навчань в регіоні. Північнокорейські військові заявляють, що "попереджуючий ядерний удар правосуддя" буде завдано згідно із спеціальним указом командування армії країни.