Обама спробує переконати Великобританію залишитися в ЄС - The Independent

Про це повідомляє "Газета.ru" з посиланням на The Independent.

За словами джерела в резиденції прем'єра на Даунінг-стріт, Обама повинен спробувати переконати громадян країни залишитися в Євросоюзі.

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«Було б досить дивно, якщо він не порекомендував би виборцям залишитися в ЄС», - заявило джерело.

Зазначається, що візит президента США також допоможе відновити відносини з Девідом Кемероном. У політиків виникли розбіжності через позицію щодо Лівії.

Відвідування Обамою Великобританії очікується наприкінці квітня, коли він прибуде на відкриття індустріального ярмарку в німецькому Ганновері. Вона почне працювати з 24 квітня.

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Як повідомляв УНІАН, референдум з питання збереження членства країни в ЄС відбудеться 23 червня.

Більшість членів уряду королівства підтримують збереження членства, однак низка політиків з команди прем'єра, в тому числі міністр юстиції Майкл Гоув і мер Лондона Борис Джонсон, оголосила про те, що будуть агітувати за вихід зі складу Євросоюзу.